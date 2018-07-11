Во Львове мужчина угрожал взорвать многоквартирный дом

"Мужчину, который угрожал взорвать дом на ул. Пулюя, 2, забрали в психиатрическую больницу", - говорится в сообщении.

Известно, что мужчина является жителем этого дома. Сейчас детали инцидента устанавливаются.

Напомним, в Одесской области в результате спецоперации "Гром" задержали мужчину. Во время проверки он закрылся в доме и бросил в полицейских шумовую гранату. Затем он выстрелил из ружья в сторону правоохранителей, в результате чего офицер полиции получил дробное ранение левого предплечья и туловища. Стало известно, что мужчина стоит на учете как психически больной человек и числится на учете как наркоман.