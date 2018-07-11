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У Львові чоловік погрожував підірвати багатоквартирний будинок

У Львові чоловік погрожував підірвати багатоквартирний будинок

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 11 липня. УНН. Чоловік погрожував підірвати багатоквартирний будинок у Львові. Про це повідомили на "Гарячій лінії міста", передає УНН.

"Чоловіка, який погрожував підірвати будинок на вул. Пулюя, 2, забрали до психіатричної лікарні", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що чоловік є мешканцем цього будинку. Наразі деталі інциденту встановлюються.

Нагадаємо, на Одещині в результаті спецоперації "Грім" затримали чоловіка. Під час перевірки він зачинився в будинку та кинув у поліцейських шумову гранату. Потім він вистрілив із рушниці в бік правоохоронців, внаслідок чого офіцер поліції отримав дробове поранення лівого передпліччя та тулубу. Стало відомо, що чоловік стоїть на обліку як психічно хвора людина та значиться на обліку як наркоман. 

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