У Львові чоловік погрожував підірвати багатоквартирний будинок
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 11 липня. УНН. Чоловік погрожував підірвати багатоквартирний будинок у Львові. Про це повідомили на "Гарячій лінії міста", передає УНН.
"Чоловіка, який погрожував підірвати будинок на вул. Пулюя, 2, забрали до психіатричної лікарні", - йдеться в повідомленні.
Відомо, що чоловік є мешканцем цього будинку. Наразі деталі інциденту встановлюються.
Нагадаємо, на Одещині в результаті спецоперації "Грім" затримали чоловіка. Під час перевірки він зачинився в будинку та кинув у поліцейських шумову гранату. Потім він вистрілив із рушниці в бік правоохоронців, внаслідок чого офіцер поліції отримав дробове поранення лівого передпліччя та тулубу. Стало відомо, що чоловік стоїть на обліку як психічно хвора людина та значиться на обліку як наркоман.