Во Львове угарным газом отравились двое детей и взрослый
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Во Львове двое детей и взрослый отравились угарным газом и были госпитализированы в больницу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
"11 грудня, около 21:35 ч., Во Львове, в квартире дома №26 по улице Франциска Скорины, отравились, вероятно, угарным газом, 3 человека (из них 2-е детей 2006 и 2011 года рождения), которых в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в МДКЛ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что квартира оборудована газовой колонкой и ПГ-4.
Аварийной бригадой "Львовгаза" временно прекращена подача газа в квартиры.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, в селе Борщовичи на Львовской области угарным газом отравились двое детей.