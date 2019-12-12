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Во Львове угарным газом отравились двое детей и взрослый

Во Львове угарным газом отравились двое детей и взрослый

Киев  •  УНН

 • 11140 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Во Львове двое детей и взрослый отравились угарным газом и были госпитализированы в больницу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

"11 грудня, около 21:35 ч., Во Львове, в квартире дома №26 по улице Франциска Скорины, отравились, вероятно, угарным газом, 3 человека (из них 2-е детей 2006 и 2011 года рождения), которых в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в МДКЛ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что квартира оборудована газовой колонкой и ПГ-4.

Аварийной бригадой "Львовгаза" временно прекращена подача газа в квартиры.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в селе Борщовичи на Львовской области угарным газом отравились двое детей.

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