Во Львове угарным газом отравились двое детей и взрослый

"11 грудня, около 21:35 ч., Во Львове, в квартире дома №26 по улице Франциска Скорины, отравились, вероятно, угарным газом, 3 человека (из них 2-е детей 2006 и 2011 года рождения), которых в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в МДКЛ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что квартира оборудована газовой колонкой и ПГ-4.

Аварийной бригадой "Львовгаза" временно прекращена подача газа в квартиры.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в селе Борщовичи на Львовской области угарным газом отравились двое детей.