У Львові чадним газом отруїлися двоє дітей та дорослий
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. У Львові двоє дітей та дорослий отруїлися чадним газом, їх госпіталізовано до лікарні. Про це повідомляє УНН із посиланням на Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
"11 грудня, близько 21:35 год., у місті Львові, у квартирі будинку №26 по вулиці Франциска Скорини, отруїлися, ймовірно, чадним газом, 3 особи (з них 2-є дітей 2006 та 2011 року народження), яких у стані середнього ступеня важкості госпіталізовано в МДКЛ", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що квартира обладнана газовою колонкою та ПГ-4.
Аварійною бригадою "Львівгазу" тимчасово припинено подачу газопостачання до квартири.
Обставини події встановлюються.
Нагадаємо, у селі Борщовичі на Львівщині чадним газом отруїлось двоє дітей.