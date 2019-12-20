В Луцке сгорели четыре автобуса
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. В Луцке на территории одного из предприятий сгорело четыре автобуса из-за пожара, который предположительно возник из-за короткого замыкания электропроводки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Волынской области.
"Сегодня ночью на территории одного из предприятий в Луцке сгорело четыре автобуса "ЗАЗ А-10", Hyundai, "Богдан А-10" и Mersedes-Benz. В результате пожара никто из людей не пострадал. По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч .2 ст. 194 (умышленное повреждение или уничтожение имущества) Уголовного кодекса Украины ", - говорится в сообщении.
Указано, что на место происшествия выезжали следственно-оперативная группа Луцкого отдела полиции и работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Спасатели ликвидировали пожар.
"Согласно предварительному заключению эксперта Государственной службы по чрезвычайным ситуациям вероятной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки одного из автобусов, в результате чего произошло возгорание других транспортных средств, которые находились рядом. С места происшествия изъят пожарный мусор", - отметили в отделе коммуникации.
Проводится досудебное расследование, в ходе которого будут выяснены окончательные обстоятельства пожара.
Напомним, в Кривом Роге сгорел пассажирский троллейбус.