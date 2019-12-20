У Луцьку згоріли чотири автобуси

КИЇВ. 20 грудня. УНН. У Луцьку на території одного з підприємств згоріло чотири автобуси через пожежу, яка ймовірно виникла через коротке замикання електропроводки. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Волинської області.