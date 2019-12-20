У Луцьку згоріли чотири автобуси
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. У Луцьку на території одного з підприємств згоріло чотири автобуси через пожежу, яка ймовірно виникла через коротке замикання електропроводки. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Волинської області.
"Сьогодні вночі на території одного із підприємств у Луцьку згоріло чотири автобуси "ЗАЗ А-10", Hyundai, "Богдан А-10" та Mersedes-Benz. Внаслідок пожежі ніхто з людей не постраждав. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 194 (умисне пошкодження чи знищення майна) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що на місце події виїжджали слідчо-оперативна група Луцького відділу поліції та працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Рятувальники ліквідували пожежу.
"Згідно з попереднім висновком експерта Державної служби з надзвичайних ситуацій ймовірною причиною пожежі стало коротке замикання електропроводки одного із автобусів, внаслідок чого відбулося загорання інших транспортних засобів, які знаходились поряд. З місця події вилучено пожежне сміття", - зазначили у відділі комунікації.
Проводиться досудове розслідування, в ході якого будуть з’ясовані остаточні обставини пожежі.
Нагадаємо, у Кривому Розі згорів пасажирський тролейбус.