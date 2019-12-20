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У Луцьку згоріли чотири автобуси

У Луцьку згоріли чотири автобуси

Київ • УНН

 • 9556 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. У Луцьку на території одного з підприємств згоріло чотири автобуси через пожежу, яка ймовірно виникла через коротке замикання електропроводки. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Волинської області.

"Сьогодні вночі на території одного із підприємств у Луцьку згоріло чотири автобуси "ЗАЗ А-10", Hyundai, "Богдан А-10" та Mersedes-Benz. Внаслідок пожежі ніхто з людей не постраждав. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 194 (умисне пошкодження чи знищення майна) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що на місце події виїжджали слідчо-оперативна група Луцького відділу поліції та працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Рятувальники ліквідували пожежу.

"Згідно з попереднім висновком експерта Державної служби з надзвичайних ситуацій ймовірною причиною пожежі стало коротке замикання електропроводки одного із автобусів, внаслідок чого відбулося загорання інших транспортних засобів, які знаходились поряд. З місця події вилучено пожежне сміття", - зазначили у відділі комунікації.

Проводиться досудове розслідування, в ході якого будуть з’ясовані остаточні обставини пожежі.

Нагадаємо, у Кривому Розі згорів пасажирський тролейбус.

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