В Луганской области обезвредили самодельное взрывное устройство, установленное возле газопровода
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. В Луганской области полицейские предупредили террористический акт, пишет УНН со ссылкой на сообщение ГУ НП в регионе.
5 августа, утром, в Новоайдарский отдел полиции поступило сообщение диспетчера аварийной газовой службы о том, что во время обхода газопровода вблизи с. Пурдовка обнаружен предмет похожий на растяжку.
“Немедленно на место происшествия выехали специалисты взрывотехники, следственно-оперативная группа и личный состав местного отдела полиции, а также руководство ГУНП. Полицейские оцепили место происшествия и перекрыли дорожное движение, а специалисты газовой службы остановили подачу газа. Во время осмотра территории, взрывотехники обнаружили и обезвредили самодельное взрывное устройство”, — указано в сообщении.
Сейчас на месте происшествия продолжают работать правоохранители. Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления и задержания лица, причастного к преступлению.
По данному факту решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ст. 258 УК Украины “Террористический акт”.