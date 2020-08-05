У Луганській області знешкодили саморобний вибуховий пристрій, встановлений біля газопроводу
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. У Луганській області поліцейські попередили терористичний акт, пише УНН з посиланням на повідомлення ГУ НП у регіоні.
5 серпня, вранці, до Новоайдарського відділу поліції надійшло повідомлення диспетчера аварійной газової служби про те, що під час обходу газопровіду поблизу с. Пурдівка виявлено предмет схожий на розтяжку.
“Негайно на місце події виїхали фахівці вибухотехніки, слідчо-оперативна група та особовий склад місцевого відділу поліції, а також керівництво ГУНП. Поліцейські оточили місце події та перекрили дорожній рух, а спеціалісти газової служби зупинили подачу газу. Під час огляду території, вибухотехніки виявили та знешкодили саморобний вибуховий пристрій”, - вказано у повідомленні.
Наразі на місці події продовжують працювати правоохоронці. Поліцейські проводять оперативно-розшукові заходи для встановлення та затримання особи, причетної до злочину.
За вказаним фактом вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ст. 258 КК України “Терористичний акт”.