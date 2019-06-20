В лотерею "Лото-Забава" выигран миллион

"Первая половина миллионного приза достанется игроку, который 15 июня приобрел на фирменном островке "М.С.Л.", что находится в Харькове на улице Дудинской, 1-А, билет "Лото-Забава" номер 0248308. Стоимость игры для победителя составила всего 10 гривен, а размер денежного приза - 500 000 гривен.

Следующий обладатель полумиллионного приза свой лотерейный билет №0294098 приобрел в сети Интернет также 15 июня, но стоимость игры обошлась в 15 гривен", - сообщил лотерейный оператор.

Напомним, в этом году уже 20 игроков лотереи "Лото-Забава" стали миллионерами, а всего за все время проведения этой лотереи их насчитывается уже 332 человека.