В лотерею "Лото-Забава" выигран миллион
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. В воскресенье, 16 июня, сразу двум игрокам государственной лотереи "Лото-Забава" повезло зачеркнуть три горизонтали с одной льготной подковкой в одном игровом поле и выиграть один миллион гривен на двоих. Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.
"Первая половина миллионного приза достанется игроку, который 15 июня приобрел на фирменном островке "М.С.Л.", что находится в Харькове на улице Дудинской, 1-А, билет "Лото-Забава" номер 0248308. Стоимость игры для победителя составила всего 10 гривен, а размер денежного приза - 500 000 гривен.
Следующий обладатель полумиллионного приза свой лотерейный билет №0294098 приобрел в сети Интернет также 15 июня, но стоимость игры обошлась в 15 гривен", - сообщил лотерейный оператор.
Напомним, в этом году уже 20 игроков лотереи "Лото-Забава" стали миллионерами, а всего за все время проведения этой лотереи их насчитывается уже 332 человека.