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У лотерею "Лото-Забава" виграно мільйон

Київ • УНН

 • 23481 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. У неділю, 16 червня, одразу двом гравцям державної лотереї “Лото-Забава” пощастило закреслити три горизонталі з однією пільговою підковкою в одному ігровому полі та виграти один мільйон гривень на двох. Про це повідомив оператор державних лотерей "М.С.Л.", передає УНН.

У лотерею "Лото-Забава" виграно мільйон

"Перша половина мільйонного призу дістанеться гравцеві, який 15 червня придбав на фірмовому острівку "М.С.Л.", що знаходиться у Харкові на вулиці Дудинської, 1-А, білет "Лото-Забава" номер 0248308. Вартість гри для переможця склала всього 10 гривень, а розмір грошового призу – 500 000 гривень.

Наступний володар півмільйонного призу свій лотерейний білет №0294098 придбав у мережі Інтернет також 15 червня, але вартість гри обійшлася у 15 гривень", - повідомив лотерейний оператор.

Нагадаємо, цього року вже 20 гравців лотереї “Лото-Забава” стали мільйонерами, а усього за весь час проведення цієї лотереї їх нараховується вже 332 особи.

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