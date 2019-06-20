У лотерею "Лото-Забава" виграно мільйон
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. У неділю, 16 червня, одразу двом гравцям державної лотереї “Лото-Забава” пощастило закреслити три горизонталі з однією пільговою підковкою в одному ігровому полі та виграти один мільйон гривень на двох. Про це повідомив оператор державних лотерей "М.С.Л.", передає УНН.
"Перша половина мільйонного призу дістанеться гравцеві, який 15 червня придбав на фірмовому острівку "М.С.Л.", що знаходиться у Харкові на вулиці Дудинської, 1-А, білет "Лото-Забава" номер 0248308. Вартість гри для переможця склала всього 10 гривень, а розмір грошового призу – 500 000 гривень.
Наступний володар півмільйонного призу свій лотерейний білет №0294098 придбав у мережі Інтернет також 15 червня, але вартість гри обійшлася у 15 гривень", - повідомив лотерейний оператор.
Нагадаємо, цього року вже 20 гравців лотереї “Лото-Забава” стали мільйонерами, а усього за весь час проведення цієї лотереї їх нараховується вже 332 особи.