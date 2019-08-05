В Лондоне задержали 24 участника митинга в поддержку ультраправого активиста
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Полиция Лондона задержала в воскресенье 24 человека в ходе состоявшейся в центре столицы акции в поддержку ультраправого активиста Томми Робинсона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Press Association.
Робинсон (настоящее имя Стивен Яксли-Леннон) также является основателем радикальной группировки "Лига английской обороны". В июле был приговорен к девяти месяцам тюрьмы за неуважение к суду: в 2017 году он нарушил запрет на съемку и вел прямую онлайн-трансляцию из лондонского суда в ходе процесса по делу банды педофилов с английского Хаддерсфилд. Они являются выходцами из Пакистана и Индии.
Полицией задержаны были как сторонники Робинсона, так и участники контрдемонстрации, организованной его идеологическими противниками из движения Stand up to racism.
Так, 14 человек задержаны за нарушение правил проведения публичных собраний и манифестаций. Еще несколько человек задержали за нарушение общественного порядка в нетрезвом виде. Кроме того, их подозревают в хранении наркотиков и ношении оружия.
Напомним, автомобиль наехал на пешеходов в Лондоне, ранены 7 человек.