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У Лондоні затримали 24 учасника мітингу в підтримку ультраправого активіста

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. Поліція Лондона затримала в неділю 24 людини в ході відбулася в центрі столиці акції в підтримку ультраправого активіста Томмі Робінсона. Про це повідомляє УНН з посиланням на Press Association.

Робінсон (справжнє ім'я Стівен Якслі-Леннон) також є засновником радикального угруповання "Ліга англійської оборони". Минулого липня був засуджений до дев'яти місяців в'язниці за неповагу до суду: у 2017 році він порушив заборону на зйомку і вів пряму онлайн-трансляцію з лондонського суду в ході процесу по справі банди педофілів з англійської Хаддерсфилда. Вони є вихідцями з Пакистану та Індії.

Поліцією затримані були як прихильники Робінсона, так і учасники контрдемонстрації, організованої його ідеологічними супротивниками з руху Stand up to racism.

Так, 14 осіб затримали через порушення правил проведення публічних зібрань і маніфестацій. Ще кількох людей затримали за порушення громадського порядку в нетверезому вигляді. Крім того, їх підозрюють у зберіганні наркотиків і носінні зброї.

Нагадаємо, автомобіль наїхав на пішоходів в Лондоні, поранено 7 осіб.

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