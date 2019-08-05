У Лондоні затримали 24 учасника мітингу в підтримку ультраправого активіста

Робінсон (справжнє ім'я Стівен Якслі-Леннон) також є засновником радикального угруповання "Ліга англійської оборони". Минулого липня був засуджений до дев'яти місяців в'язниці за неповагу до суду: у 2017 році він порушив заборону на зйомку і вів пряму онлайн-трансляцію з лондонського суду в ході процесу по справі банди педофілів з англійської Хаддерсфилда. Вони є вихідцями з Пакистану та Індії.

Поліцією затримані були як прихильники Робінсона, так і учасники контрдемонстрації, організованої його ідеологічними супротивниками з руху Stand up to racism.

Так, 14 осіб затримали через порушення правил проведення публічних зібрань і маніфестацій. Ще кількох людей затримали за порушення громадського порядку в нетверезому вигляді. Крім того, їх підозрюють у зберіганні наркотиків і носінні зброї.

Нагадаємо, автомобіль наїхав на пішоходів в Лондоні, поранено 7 осіб.