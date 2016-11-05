В "ЛНР" заявили о задержании лидеров подпольной группировки нацбатальйона "Азов"

Е.Любенко уточнила, что речь идет о фанатах футбольного клуба "Заря", которые называют себя "Ультрас Черно-Белые" и "занимаются пропагандой идеологии крайнего национализма, разжигание межнациональной розни и разведывательными операциями на территории республики".

Сотрудники "МГБ ЛНР" задержали лидеров ультрас - Владислава Овчаренко и Артема Ахмерова, "против них возбудили уголовное дело по статье о шпионаже", добавила руководитель "пресс-службы".

По информации СМИ, "следствие" якобы установило, что В.Овчаренко и А.Ахмеров были завербованы сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины с позывным "Большой и Злой", "они передавали информацию, составляющую государственную тайну, хранили символику батальона" Азов " , "Правого сектора", ФК "Заря" ( "Ультрас Чoрно-Белые"), распространяли неонацистскую литературу ".

В "пресс-службе" уточнили, что "группировку финансировали украинские спецслужбы и праворадикальные организации".

"В настоящее время проводятся проверки на возможную причастность членов группировки к корректировке артиллерийского огня по Луганску в 2015 году, до массовых убийств на Майдане в Киеве, в одесском Доме профсоюзов, к провокациям и нападениям на активистов во время проведения референдума о независимости ЛНР", - дополнила Е.Любенко.