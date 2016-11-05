У "ЛНР" заявили про затримання лідерів підпільного угрупування нацбатальйону "Азов"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Співробітники "міністерства держбезпеки" самопроголошеної Луганській народної республіки заявили, що затримали у Луганську лідерів підпільного угрупування українського нацбатальона "Азов". Про це повідомила журналістам керівник так званої прес-служби "міністерства" Євгенія Любенко, передає УНН із посиланням на РІА "Новости".
Є.Любенко уточнила, що йдеться про фанатів футбольного клубу "Зоря", які називають себе "Ультрас Чорно-Бiлi" і "займаються пропагандою ідеології крайнього націоналізму, розпалюванням міжнаціональної ворожнечі і розвідувальними операціями на території республіки".
Співробітники "МДБ ЛНР" затримали лідерів ультрас - Владислава Овчаренка та Артема Ахмерова, "проти них порушили кримінальну справу за статтею про шпигунство", додала керівник "прес-служби".
За інформацією ЗМІ, "слідство" нібито встановило, що В.Овчаренко і А.Ахмеров були завербовані співробітником головного управління розвідки Міноборони України з позивним "Великий і Злий", "вони передавали інформацію, що становить державну таємницю, зберігали символіку батальйону "Азов", "Правого сектора", ФК "Зоря" ("Ультрас Чoрно-Бiлi"), поширювали неонацистську літературу".
У "прес-службі" уточнили, що "угруповання фінансували українські спецслужби і праворадикальні організації".
"В даний час проводяться перевірки на можливу причетність членів угруповання до коректування артилерійського вогню по Луганську в 2015 році, до масових вбивств на Майдані в Києві, в одеському Будинку профспілок, до провокацій і нападів на активістів під час проведення референдуму про незалежність ЛНР", - доповнила Є.Любенко.