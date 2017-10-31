В Ливии задержали подозреваемого в убийстве американского посла

“В Ливии задержан подозреваемый в причастности к нападению на американское консульство в Бенгазе в 2012 году, в результате которого погиб посол США в Ливии Джон Кристофер Стивенс и еще трое сотрудников дипмиссии”, — говорится в сообщении.

Как сообщает издание, американский президент Дональд Трамп сообщил, что захваченный накануне Мустафа аль-Имам предстанет перед судом в США.

Отмечено, что операция по задержанию подозреваемого была утверждена президентом США Дональдом Трампом и проведена в сотрудничестве с признанным международным сообществом правительством Ливии.

Как сообщал УНН, 12 сентября 2012 года американский посол Кристофер Стивенс погиб во время атаки на американское консульство в Бенгази.