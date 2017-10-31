У Лівії затримали підозрюваного у вбивстві американського посла
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У Лівії затримали підозрюваного в організації атаки на представництво США в 2012 році, внаслідок якого загинув американський посол Крістофер Стівенс, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
"У Лівії затримано підозрюваного в причетності до нападу на американське консульство в Бенгазі в 2012 році, в результаті якого загинув посол США в Лівії Джон Крістофер Стівенс і ще троє співробітників дипмісії", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляє видання, американський президент Дональд Трамп повідомив, що захоплений напередодні Мустафа аль-Імам постане перед судом у США.
Зазначено, що операція із затримання підозрюваного була затверджена президентом США Дональдом Трампом і проведена у співпраці з визнаним міжнародним співтовариством урядом Лівії.
Як повідомляв УНН, 12 вересня 2012 року американський посол Крістофер Стівенс загинув під час атаки на американське консульство в Бенгазі.