В Ливерпуле памятник Нельсону обложили мешками с песком в знак солидарности с Украиной
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. В знак солидарности с Украиной в Ливерпуле памятник Нельсону обложили мешками с песком. Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко, передает УНН.
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«В Ливерпуле памятник Нельсону обложили мешками с песком в знак солидарности с Украиной. Между мешками установлены экраны с динамиками, на которых показывают фильм об андеграундной музыкальной сцене, снятый с участием украинских артистов и музыкантов», – написал Ткаченко.
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В этом году шоу состоится в Великобритании, а именно – в Ливерпуле, ведь проводить его в Украине, ставшей победительницей Евровидения 2022 года, опасно. Начнется конкурс 9 мая.
Украину на конкурсе представит дуэт TVORCHI.
Группа выступит в финале Евровидения-2023 под номером 19 в субботу, 13 мая.
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