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У Ліверпулі пам’ятник Нельсону обклали мішками з піском на знак солідарності з Україною

У Ліверпулі пам’ятник Нельсону обклали мішками з піском на знак солідарності з Україною

Київ • УНН

 • 1450049 перегляди

КИЇВ. 8 травня. УНН. На знак солідарності з Україною у Ліверпулі пам’ятник Нельсону обклали мішками з піском. Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко, передає УНН.

Цитата

«У Ліверпулі пам’ятник Нельсону обклали мішками з піском на знак солідарності з Україною. Між мішками встановлені екрани з динаміками, на яких показують фільм про андеграундну музичну сцену, знятий за участю українських артистів і музикантів», - написав Ткаченко.

Доповнення

Цього року шоу відбудеться у Великій Британії, а саме - у Ліверпулі, адже проводити його в Україні, яка стала переможницею Євробачення 2022 року, небезпечно. Розпочнеться конкурс 9 травня.

Україну на конкурсі представить дует TVORCHI.

Гурт виступить у фіналі Євробачення-2023 під номером 19 у суботу, 13 травня.

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