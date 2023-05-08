У Ліверпулі пам’ятник Нельсону обклали мішками з піском на знак солідарності з Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. На знак солідарності з Україною у Ліверпулі пам’ятник Нельсону обклали мішками з піском. Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко, передає УНН.
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«У Ліверпулі пам’ятник Нельсону обклали мішками з піском на знак солідарності з Україною. Між мішками встановлені екрани з динаміками, на яких показують фільм про андеграундну музичну сцену, знятий за участю українських артистів і музикантів», - написав Ткаченко.
Доповнення
Цього року шоу відбудеться у Великій Британії, а саме - у Ліверпулі, адже проводити його в Україні, яка стала переможницею Євробачення 2022 року, небезпечно. Розпочнеться конкурс 9 травня.
Україну на конкурсі представить дует TVORCHI.
Гурт виступить у фіналі Євробачення-2023 під номером 19 у суботу, 13 травня.
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