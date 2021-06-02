В Литве представили COVID-сертификат, который начнет действовать с 7 июня
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Министерство здравоохранения Литвы в среду, 2 июня, представило COVID-сертификат европейского образца, который позволяет путешествовать гражданам в рамках Евросоюза. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Delfi.
Детали
Как заявила вице-министр Литвы Живиле Симонайтите, документ начал функционировать в нескольких странах ЕС. Она также отметила, что в ближайшее время документ запустят еще в нескольких странах ЕС.
Цитата:
"Вчера в нескольких странах начал действовать документ. В ближайшее время к этим странам присоединятся еще несколько. До 1 июля мы планируем подключить к этому все страны ЕС", - сказала вице-министр.
Симонайтите также отметила, что Литва намерена запустить документ с 7 июня, а крайний срок запуска - 1 июля.
Отмечается, что каждая страна устанавливает свои требования по документу. По литовским законам, этот сертификат будет действовать, если человек: привился двумя дозами Comirnaty - через 7 дней после второй прививки; Janssen - через 14 дней после первой; Moderna - через 14 дней после второй; Vaxzevria - через 15 дней после второй.
Или если человек переболел COVID-19 (в течение 180 дней после болезни), или если получил отрицательный результат теста на COVID-19.
Дополнение
1 июня семь стран Евросоюза - Болгария, Дания, Германия, Греция, Польша, Хорватия и Чехия - с 1 июня начали выдавать сертификаты вакцинации, которые призваны облегчить свободное передвижение по ЕС.
Ранее руководство ЕС объявляло, что система сертификатов вакцинации в ЕС будет поэтапно запущена с середины июня, что позволит постепенно восстановить свободу перемещения в Евросоюзе. Ожидается, что система зеленых пропусков должна в полном объеме должна заработать до 1 июля, когда в большинстве стран Евросоюза начинается сезон отпусков.