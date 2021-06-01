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Семь государств ЕС начали выдавать сертификаты вакцинации от COVID-19: детали

Киев • УНН

 • 13114 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. Семь стран Евросоюза — Болгария, Дания, Германия, Греция, Польша, Хорватия и Чехия — с 1 июня начали выдавать сертификаты вакцинации, которые призваны облегчить свободное передвижение по ЕС, пишет УНН со ссылкой на заявление Еврокомиссии.

Семь государств ЕС начали выдавать сертификаты вакцинации от COVID-19: детали

Детали

“Уже сегодня семь государств-членов — Болгария, Чехия, Дания, Германия, Греция, Хорватия и Польша — начали выдавать первые сертификаты ЕС”, — отмечается в нем.

При этом “некоторые страны решили запустить цифровой сертификат только тогда, когда все функции будут развернуты по всей стране”.

Контекст

Как сообщил в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс — лица, полностью прошедшие вакцинацию от коронавируса, должны быть освобождены от тестов и карантина во время поездок внутри Евросоюза.

The gateway for the EU Digital COVID Certificate goes live at EU level one month ahead of deadline.

      have already connected to the gateway and started issuing first EU certificates.

More countries will join in the coming days and weeks. #EUCOVIDcertificate

— European Commission  (@EU_Commission) June 1, 2021

Кроме того, по словам еврокомиссара, выздоровевшие после заражения коронавирусом лица, имеющие сертификаты о вакцинации, “должны быть освобождены от тестирования или карантина в течение первых 180 дней после положительного ПЦР-теста”.

Еврокомиссар также рассказал, что ряд стран ЕС хотят запрашивать сертификаты о вакцинации от коронавируса для доступа на концерты и другие массовые мероприятия.

Что касается иностранных граждан, то, по словам Рейндерса, они смогут получить европейские сертификаты о вакцинации для путешествий по ЕС в условиях пандемии.

Сертификаты вакцинации

Как ранее объявляло руководство ЕС, система сертификатов вакцинации в ЕС будет поэтапно запущена с середины июня, что позволит постепенно возобновить свободу перемещения в Евросоюзе. Ожидается, что система зеленых пропусков должна в полном объеме заработать к 1 июля, когда в большинстве стран Евросоюза начинается сезон отпусков.

Эти сертификаты будут содержать следующие группы данных: о том, проводилась ли вакцинация, когда и каким препаратом, когда обладатель документа проходил последний ПЦР-тест, переносил ли он ранее COVID-19. Действие пропусков ограничат по времени, но конкретные сроки не называются. Документ должен снимать для его обладателя большинство санитарных барьеров при поездках внутри ЕС, однако подробно детали его применения пока не озвучены.

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