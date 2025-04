Сім держав ЄС почали видавати сертифікати вакцинації від COVID-19: деталі

Деталі

“Уже сьогодні сім держав-членів — Болгарія, Чехія, Данія, Німеччина, Греція, Хорватія і Польща — почали видавати перші сертифікати ЄС”, — зазначається в ньому.

При цьому “деякі країни вирішили запустити цифровий сертифікат тільки тоді, коли всі функції будуть розгорнуті по всій країні”.

Контекст

Як повідомив у понеділок на прес-конференції в Брюсселі єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс — особи, повністю пройшли вакцинацію від коронавірусу, повинні бути звільнені від тестів і карантину під час поїздок всередині Євросоюзу.

The gateway for the EU Digital COVID Certificate goes live at EU level one month ahead of deadline.



have already connected to the gateway and started issuing first EU certificates.



More countries will join in the coming days and weeks. #EUCOVIDcertificate

— European Commission (@EU_Commission) June 1, 2 021

Крім того, за словами єврокомісара, одужалі після зараження коронавірусом особи, які мають сертифікати про вакцинацію, “повинні бути звільнені від тестування або карантину протягом перших 180 днів після позитивного ПЛР-тесту”.

Єврокомісар також розповів, що ряд країн ЄС хочуть вимагати сертифікати про вакцинацію від коронавируса для доступу на концерти та інші масові заходи.

Що стосується іноземних громадян, то, за словами Рейндерса, вони зможуть отримати європейські сертифікати про вакцинацію для подорожей по ЄС в умовах пандемії.

Сертифікати вакцинації

Як раніше повідомляло керівництво ЄС, система сертифікатів вакцинації в ЄС буде поетапно запущена з середини червня, що дозволить поступово відновити свободу переміщення в Євросоюзі. Очікується, що система зелених пропусків повинна в повному обсязі заробити до 1 липня, коли в більшості країн Євросоюзу починається сезон відпусток.

Ці сертифікати будуть містити такі групи даних: про те, чи проводилася вакцинація, коли і яким препаратом, коли володар документа проходив останній ПЛР-тест, чи переносив він раніше COVID-19. Дію перепусток обмежать за часом, але конкретні терміни не називаються. Документ повинен знімати для його володаря більшість санітарних бар’єрів при поїздках усередині ЄС, однак детально деталі його застосування поки не озвучені.