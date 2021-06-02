У Литві представили COVID-сертифікат, який почне діяти з 7 червня

Деталі

Як заявила віце-міністр Литви Живіле Сімонайтіте, документ почав функціонувати в декількох країнах ЄС. Вона також зазначила, що найближчим часом документ запустять ще в декількох країнах ЄС.

Цитата:

"Вчора в декількох країнах почав діяти документ. Найближчим часом до цих країн приєднаються ще кілька. До 1 липня ми плануємо підключити до цього всі країни ЄС", - сказала віце-міністр.

Сімонайтіте також зазначила, що Литва має намір запустити документ з 7 червня, а крайній термін запуску - 1 липня.

Відзначається, що кожна країна встановлює свої вимоги щодо документа. За литовськими законами, цей сертифікат буде діяти, якщо людина: прищепилася двома дозами Comirnaty - через 7 днів після другого щеплення; Janssen - через 14 днів після першої; Moderna - через 14 днів після другої; Vaxzevria - через 15 днів після другої.

Або, якщо людина перехворіла COVID-19 (протягом 180 днів після хвороби), або якщо отримала негативний результат тесту на COVID-19.

Доповнення

1 червня сім країн Євросоюзу - Болгарія, Данія, Німеччина, Греція, Польща, Хорватія і Чехія - з 1 червня почали видавати сертифікати вакцинації, які покликані полегшити вільне пересування по ЄС.



Раніше керівництво ЄС оголошувало, що система сертифікатів вакцинації в ЄС буде поетапно запущена з середини червня, що дозволить поступово відновити свободу переміщення в Євросоюзі. Очікується, що система зелених пропусків повинна в повному обсязі має запрацювати до 1 липня, коли в більшості країн Євросоюзу починається сезон відпусток.



