В Литве начали сносить советские скульптуры на кладбище

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«Как и планировали, стелы будут сниматься организованно, отдельными сегментами. Для этого может понадобиться до трех недель», - отметил мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

Детали

Как отмечается, демонтаж памятника откладывали из-за запретов ООН. В минувший вторник Министерство юстиции сообщило, что Комитет по правам человека ООН оставил в силе временную охрану скульптур, находящихся на Антакальнисском кладбище в столице, тем самым формально препятствуя их демонтажу столичными властями. О временных мерах Комитет просили заявители, представившиеся «этническими россиянами».

Снесенный мемориал передадут Национальному музею Литвы.

Дополнение

В разных регионах Польши 27 октября одновременно должны были начать демонтаж четырех памятников, посвященных советской армии.