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В Литве начали сносить советские скульптуры на кладбище

В Литве начали сносить советские скульптуры на кладбище

Киев • УНН

 • 774165 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. В Вильнюсе в Литве муниципалитет начал работы по демонтажу советских скульптур на Антакальнисском кладбище, которое ранее не разрешал комитет ООН по правам человека. Работы могут продолжаться около трех недель. Об этом сообщает Delfi, информирует УНН.

Цитата

«Как и планировали, стелы будут сниматься организованно, отдельными сегментами. Для этого может понадобиться до трех недель», - отметил мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

Детали 

Как отмечается, демонтаж памятника откладывали из-за запретов ООН. В минувший вторник Министерство юстиции сообщило, что Комитет по правам человека ООН оставил в силе временную охрану скульптур, находящихся на Антакальнисском кладбище в столице, тем самым формально препятствуя их демонтажу столичными властями. О временных мерах Комитет просили заявители, представившиеся «этническими россиянами». 

Снесенный мемориал передадут Национальному музею Литвы.

Дополнение

В разных регионах Польши 27 октября одновременно должны были начать демонтаж четырех памятников, посвященных советской армии.

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