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У Литві почали зносити радянські скульптури на цвинтарі

У Литві почали зносити радянські скульптури на цвинтарі

Київ • УНН

 • 774166 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. У Вільнюсі в Литві муніципалітет розпочав роботи з демонтажу радянських скульптур на Антакальніському цвинтарі, яке раніше не дозволяв комітет ООН з прав людини. Роботи можуть тривати близько трьох тижнів. Про це повідомляє Delfi, інформує УНН.

Цитата

«Як і планували, стели зніматимуть організовано, окремими сегментами. Для цього може знадобитися до трьох тижнів», - зазначив мер Вільнюса Ремігіюс Шимашюс.

Деталі

Як зазначається, демонтаж пам'ятника відкладали через заборони ООН. Минулого вівторка Міністерство юстиції повідомило, що Комітет з прав людини ООН залишив у силі тимчасову охорону скульптур, що знаходяться на Антакальніському цвинтарі в столиці, тим самим формально перешкоджаючи їх демонтажу столичною владою. Про тимчасові заходи Комітет просили заявники, які представилися «етнічними росіянами». 

Знесений меморіал передадуть Національному музею Литви.

Доповнення

У різних регіонах Польщі 27 жовтня мав одночасно розпочатися демонтаж чотирьох пам’ятників, присвячених радянській армії.

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