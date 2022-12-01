У Литві почали зносити радянські скульптури на цвинтарі

Цитата

«Як і планували, стели зніматимуть організовано, окремими сегментами. Для цього може знадобитися до трьох тижнів», - зазначив мер Вільнюса Ремігіюс Шимашюс.

Деталі

Як зазначається, демонтаж пам'ятника відкладали через заборони ООН. Минулого вівторка Міністерство юстиції повідомило, що Комітет з прав людини ООН залишив у силі тимчасову охорону скульптур, що знаходяться на Антакальніському цвинтарі в столиці, тим самим формально перешкоджаючи їх демонтажу столичною владою. Про тимчасові заходи Комітет просили заявники, які представилися «етнічними росіянами».

Знесений меморіал передадуть Національному музею Литви.

Доповнення

У різних регіонах Польщі 27 жовтня мав одночасно розпочатися демонтаж чотирьох пам’ятників, присвячених радянській армії.