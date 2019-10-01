В ноябре суд рассмотрит дело в отношении прожиточного минимума на 2019 год

"Истец просит суд признать противоправными действия правительства, которым не было проведено и, соответственно, не были учтены результаты научно-общественной экспертизы сформированных наборов продуктов питания, продовольственных продуктов и услуг при установлении размера прожиточного минимума в Украине на 2019 год", - говорится в сообщении.

Среди других требований иска - обязать КМУ установить прожиточный минимум на 2019 год в соответствии с положениями ЗУ "О прожиточном минимуме" и ЗУ "О государственных социальных стандартах и государственных социальных гарантиях", разработать и представить на рассмотрение Верховной Рады Украины проект закона о внесении изменений в ЗУ "О Государственном бюджете Украины на 2019 год" с учетом вышеуказанных требований к прожиточному минимуму.

Напомним, Премьер-министр заявил, что прожиточный минимум надо увеличить вдвое.