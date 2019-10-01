В ноябре суд рассмотрит дело в отношении прожиточного минимума на 2019 год
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Сегодня состоялось подготовительное заседание Окружного административного суда города Киева по иску Станислава Батрина к Кабинету министров Украины относительно пересмотра прожиточного минимума на 2019 год. Суд решил завершить подготовительное производство и перейти к рассмотрению дела по существу в судебном заседании 20 ноября 2019 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Судебную власть Украины.
"Истец просит суд признать противоправными действия правительства, которым не было проведено и, соответственно, не были учтены результаты научно-общественной экспертизы сформированных наборов продуктов питания, продовольственных продуктов и услуг при установлении размера прожиточного минимума в Украине на 2019 год", - говорится в сообщении.
Среди других требований иска - обязать КМУ установить прожиточный минимум на 2019 год в соответствии с положениями ЗУ "О прожиточном минимуме" и ЗУ "О государственных социальных стандартах и государственных социальных гарантиях", разработать и представить на рассмотрение Верховной Рады Украины проект закона о внесении изменений в ЗУ "О Государственном бюджете Украины на 2019 год" с учетом вышеуказанных требований к прожиточному минимуму.
Напомним, Премьер-министр заявил, что прожиточный минимум надо увеличить вдвое.