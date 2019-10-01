У листопаді суд розгляне справу щодо прожиткового мінімуму на 2019 рік
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Сьогодні відбулось підготовче засідання Окружного адміністративного суду міста Києва у справі за позовом Станіслава Батрина до Кабінету міністрів України щодо перегляду прожиткового мінімуму на 2019 рік. Суд ухвалив завершити підготовче провадження та перейти до розгляду справи по суті у судовому засіданні 20 листопада 2019 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на Судову владу України.
“Позивач просить суд визнати протиправними дії уряду, яким не було проведено та, відповідно, не було враховано результати науково-громадської експертизи сформованих наборів продуктів харчування, продовольчих продуктів і послуг при встановленні розміру прожиткового мінімуму в Україні на 2019 рік”, — сказано у повідомленні.
Серед інших вимог позову — зобов’язати КМУ встановити прожитковий мінімум на 2019 рік відповідно положень ЗУ “Про прожитковий мінімум” та ЗУ “Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії”, розробити та подати на розгляд Верховної Ради України проект закону про внесення змін до ЗУ “Про Державний бюджет України на 2019 рік” з урахуванням вищезгаданих вимог до прожиткового мінімуму.
Нагадаємо, Прем’єр-міністр заявив, що прожитковий мінімум треба збільшити вдвічі.