В Лисичанске восстановили электроснабжение водоканала
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. В среду восстановлено электроснабжение 3 насосных станций и 2 канализационных насосных станций КП "Лисичанскводоканал", которые были отключены 19 августа в результате задолженности за электроснабжение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
По состоянию на 7:00 22 августа осуществляется заполнение системы водой. Остается обесточенной 1 насосная станция "Приволье".
В течение суток подразделениями ГСЧС подвезено населению 136 м3 технической воды. Всего с начала работ подвезено 253 м3 воды (из них подразделениями ГСЧС 198 м3 технической и 40 м3 питьевой воды). От ГСЧС привлечено 18 человек л/с и 6 ед. техники.
Напомним, "Лисичанскводоканал" был обесточен из-за долгов 19 августа.