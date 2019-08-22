В Лисичанске восстановили электроснабжение водоканала

По состоянию на 7:00 22 августа осуществляется заполнение системы водой. Остается обесточенной 1 насосная станция "Приволье".

В течение суток подразделениями ГСЧС подвезено населению 136 м3 технической воды. Всего с начала работ подвезено 253 м3 воды (из них подразделениями ГСЧС 198 м3 технической и 40 м3 питьевой воды). От ГСЧС привлечено 18 человек л/с и 6 ед. техники.

Напомним, "Лисичанскводоканал" был обесточен из-за долгов 19 августа.