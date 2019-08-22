У Лисичанську відновили електропостачання водоканалу
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. У середу відновлено електропостачання 3 насосних станцій та 2 каналізаційних насосних станцій КП "Лисичанськводоканал", які були відключені 19 серпня внаслідок заборгованості за електропостачання. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
Станом на 7:00 22 серпня здійснюється заповнення системи водою. Залишається знеструмленою 1 насосна станція "Привілля".
Протягом доби підрозділами ДСНС підвезено населенню 136 м3 технічної води. Всього з початку робіт підвезено 253 м3 води (з них підрозділами ДСНС 198 м3 технічної та 40 м3 питної води). Від ДСНС залучено 18 людей о/с та 6 од. техніки.
Нагадаємо, "Лисичанськводоканал" було знеструмлено через борги 19 серпня.