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В больнице Тайваня произошел пожар: есть жертвы

Киев • УНН

 • 8015 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Девять человек погибли, еще 15 человек получили травмы в результате пожара, произошедшего в одной из больниц города Синьбэй на севере Тайваня. Об этом сообщила в понедельник местная администрация, передает УНН со ссылкой на Синьхуа.

В больнице Тайваня произошел пожар: есть жертвы

Среди 15 пострадавших 11 были серьезно ранены, остальные получили незначительные травмы.

Как сообщил пожарный по фамилии Чэнь, возгорание произошло на седьмом этаже больницы "Тайбэй" в понедельник примерно в 4:30 утра. В это время на этаже находились 32 пациента.

На место происшествия прибыли 208 сотрудников пожарной службы и 76 пожарных машин. Пожар был потушен в 5:27.

Напомним, из-за пожара в Мелитополе пострадал младенец.

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