В больнице Тайваня произошел пожар: есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Девять человек погибли, еще 15 человек получили травмы в результате пожара, произошедшего в одной из больниц города Синьбэй на севере Тайваня. Об этом сообщила в понедельник местная администрация, передает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Среди 15 пострадавших 11 были серьезно ранены, остальные получили незначительные травмы.
Как сообщил пожарный по фамилии Чэнь, возгорание произошло на седьмом этаже больницы "Тайбэй" в понедельник примерно в 4:30 утра. В это время на этаже находились 32 пациента.
На место происшествия прибыли 208 сотрудников пожарной службы и 76 пожарных машин. Пожар был потушен в 5:27.
Напомним, из-за пожара в Мелитополе пострадал младенец.