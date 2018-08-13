В больнице Тайваня произошел пожар: есть жертвы

Среди 15 пострадавших 11 были серьезно ранены, остальные получили незначительные травмы.

Как сообщил пожарный по фамилии Чэнь, возгорание произошло на седьмом этаже больницы "Тайбэй" в понедельник примерно в 4:30 утра. В это время на этаже находились 32 пациента.

На место происшествия прибыли 208 сотрудников пожарной службы и 76 пожарных машин. Пожар был потушен в 5:27.



Напомним, из-за пожара в Мелитополе пострадал младенец.