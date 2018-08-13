У лікарні Тайваню сталася пожежа: є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Дев'ять людей загинули, ще 15 осіб отримали травми в результаті пожежі, що сталася в одній з лікарень міста Нью-Тайбей на півночі Тайваню. Про це повідомила в понеділок місцева адміністрація, передає УНН з посиланням на Сіньхуа.
Серед 15 постраждалих 11 були серйозно поранені, інші отримали незначні травми.
Як повідомив пожежний на прізвище Чень, займання сталося на сьомому поверсі лікарні "Тайбей" в понеділок приблизно о 4:30 ранку. В цей час на поверсі знаходилися 32 пацієнта.
На місце події прибули 208 співробітників пожежної служби та 76 пожежних машин. Пожежа була згашена в 5:27.
Нагадаємо, через пожежу в Мелітополі постраждало немовля.