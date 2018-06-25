В Латвии зафиксирована очередная вспышка АЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. В западной части Латвии зарегистрирована вторая в текущем году вспышка африканской чумы свиней (АЧС) среди домашних животных. Об этом сообщает Латвийская продовольственная и ветеринарная служба, передает УНН со ссылкой на lsm.lv.
"На сегодня ветслужбой страны принимаются все необходимые меры для сдерживания распространения болезни. Начато эпидемиологическое расследование, установлена карантинная зона", - говорится в сообщении.
Отмечается, что первая вспышка АЧС среди домашних животных была зарегистрирована 12 июня в южной части Латвии.
"До этого, в последний раз в Латвии АЧС была обнаружена у домашних свиней в октябре 2017 года", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что в целом с начала текущего года АЧС была обнаружена у 540 диких кабанов. Профильная служба страны считает, что дикие кабаны являются основными распространителями болезни.
Как сообщал УНН, Россия считает Украину виновной в распространении АЧС в ЕС.
Отметим, что на карте Украины не осталось ни одного свободного от АЧС региона.
По мнению экспертов, АЧС спровоцировала значительное сокращение поголовья свиней в Украине, а также стремительное подорожание свинины и сала.
Также из-за болезни сейчас активно увеличиваются показатели импорта иностранной свинины в Украину.
По словам политика Сергея Тригубенко, нидерландское сало уже начало вытеснять украинское.
"Так много свинины, как сейчас, мы не импортировали в течение последних 4 лет", - отметил он, подчеркнув, что АЧС пока не идет на спад и готовиться надо к тому, что украинцам и в дальнейшем придется переплачивать за "иностранный товар, вскормленный для нашего рынка на ГМО-добавках".