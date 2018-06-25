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У Латвії зафіксований черговий спалах АЧС

У Латвії зафіксований черговий спалах АЧС

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 червня. УНН. У західній частині Латвії зареєстрований другий в поточному році спалах африканської чуми свиней (АЧС) серед домашніх тварин. Про це повідомляє Латвійська продовольча і ветеринарна служба, передає УНН з посиланням на lsm.lv.

“На сьогодні ветслужбою країни вживаються всі необхідні заходи для стримування поширення хвороби. Розпочато епідеміологічне розслідування, встановлена карантинна зона”, — йдеться в повідомленні.

Відзначається, що перший спалах АЧС серед домашніх тварин був зареєстрований 12 червня в південній частині Латвії.

“До цього, останній раз в Латвії АЧС був виявлений у домашніх свиней в жовтні 2017 року”, — йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що в цілому з початку поточного року АЧС був виявлений у 540 диких кабанів. Профільна служба країни вважає, що дикі кабани є основними розповсюджувачами хвороби.

Як повідомляв УНН, Росія вважає Україну винною в поширенні АЧС в ЄС.

Відзначимо, що на карті України не залишилося жодного вільного від АЧС регіону.

На думку експертів, АЧС спровокувала значне скорочення поголів’я свиней в Україні, а також стрімке подорожчання свинини і сала.

Також через хворобу зараз активно збільшуються показники імпорту іноземної свинини в Україну.

За словами політика Сергія Тригубенка, нідерландське сало вже почало витісняти українське.

“Так багато свинини, як зараз, ми не імпортували протягом останніх 4 років”, — зазначив він, наголосивши, що АЧС поки не йде на спад і готуватися треба до того, що українцям і надалі доведеться переплачувати за “іноземний товар, вигодуваний для нашого ринку на ГМО-добавках”.

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