В Кропивницком укрепили дом, в котором обвалилась стена

"Установили временную металлическую опорную конструкцию, которая предназначена для предотвращения дальнейшего проседания кровли и разрушения кирпичной части дома. Владелица разрушенной квартиры пока в доме не проживает, как и ее соседи. Женщина жаловалась на повышенное давление, она гипертоник. Вчера мы ей предложили пройти лечение в четвертой городской больнице, поэтому со вчерашнего дня она находится на стационарном профилактическом лечении", - сообщил С.Коваленко.

По его словам, сейчас проводится строительно-техническая экспертиза с целью установления условий и причин аварии. Согласно результатам технической экспертизы будет сделано заключение о состоянии строительных конструкций и принято решение о восстановлении дома или прекращении его эксплуатации.