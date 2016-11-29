У Кропивницькому укріпили будинок, в якому обвалилась стіна

“Встановили тимчасову металеву опорну конструкцію, яка призначена для запобігання подальшого просідання покрівлі та руйнації цегляної частини будинку. Власниця зруйнованої квартири наразі в будинку не проживає, як і її сусіди. Жінка скаржилась на підвищений тиск, вона гіпертонік. Вчора ми їй запропонували пройти лікування в четвертій міській лікарні, тож з учорашнього дня вона знаходиться на стаціонарному профілактичному лікуванні”, — повідомив С. Коваленко.

За його словами, наразі проводиться будівельно-технічна експертиза з метою встановлення умов і причин аварії. Згідно з результатами технічної експертизи буде зроблено заключення щодо стану будівельних конструкцій і прийняте рішення щодо відновлення будинку чи припинення його експлуатації.