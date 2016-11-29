У Кропивницькому укріпили будинок, в якому обвалилась стіна
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 29 листопада. УНН. Житловий будинок по вул. Тараса Карпи, 51 у Кропивницькому укріпили за допомогою тимчасової металевої конструкції. На минулому тижні у цьому будинку обвалилась стіна. Про це кореспонденту УНН повідомив начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради Сергій Коваленко.
“Встановили тимчасову металеву опорну конструкцію, яка призначена для запобігання подальшого просідання покрівлі та руйнації цегляної частини будинку. Власниця зруйнованої квартири наразі в будинку не проживає, як і її сусіди. Жінка скаржилась на підвищений тиск, вона гіпертонік. Вчора ми їй запропонували пройти лікування в четвертій міській лікарні, тож з учорашнього дня вона знаходиться на стаціонарному профілактичному лікуванні”, — повідомив С. Коваленко.
За його словами, наразі проводиться будівельно-технічна експертиза з метою встановлення умов і причин аварії. Згідно з результатами технічної експертизи буде зроблено заключення щодо стану будівельних конструкцій і прийняте рішення щодо відновлення будинку чи припинення його експлуатації.