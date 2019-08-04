В Кропивницком пожар произошел в пятиэтажке
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. В Кропивницкому произошел пожар в пятиэтажном доме. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
3 августа "в 23:06 в оперативно-координационный центр управления ГСЧС в области поступило сообщение о том, что в Кропивницком по ул. Шевченко в пятиэтажном жилом доме возник пожар".
Как сообщили в пресс-службе, на момент прибытия пожарно-спасательного подразделения горели старые домашние вещи на площади 8 м2 в одной из квартир на втором этаже дома.
"Во время тушения пожара спасателями спасено 5 граждан (1940, 1979 (двое лиц), 1973, 1980 г.р.). силами пожарных в 23:18 пожар был локализован и в 23:34 - ликвидирован", - говорится в сообщении.