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У Кропивницькому пожежа сталася у п’ятиповерхівці

У Кропивницькому пожежа сталася у п’ятиповерхівці

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 серпня. УНН. У Кропивницькому сталася пожежа у п’ятиповерховому будинку. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій.

3 серпня “о 23:06 до оперативно-координаційного центру управління ДСНС в області надійшло повідомлення про те, що у м. Кропивницький по вул. Шевченка у п’ятиповерховому житловому будинку виникла пожежа”.

Як повідомили у прес-службі, на момент прибуття пожежно-рятувального підрозділу горіли старі домашні речі на площі 8 м2 у одній із квартир на другому поверсі будинку.

“Під час гасіння пожежі рятувальниками врятовано 5 громадян (1940, 1979 (2 осіб), 1973, 1980 р.н.). Силами вогнеборців о 23:18 пожежу було локалізовано та о 23:34— ліквідовано”, — йдеться у повідомленні.

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