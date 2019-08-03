У Києві цієї ночі горіла багатоповерхівка

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. У Києві сталася пожежа у квартирі на 7-му поверсі 9-ти поверхового житлового будинку. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС України у м. Києві.

Так, повідомлення про пожежу в багатоповерхівці на проспекті Оболонській, 16 б надійшло 3 серпня о 00:00.

“По прибуттю на місце події перших пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що пожежа виникла в кімнаті з розповсюдженням вогню на балкон квартири поверхом вище. Вже о 00:26 пожежа була локалізована, а о 00:39 — ліквідована”, — йдеться в повідомленні.

В результаті пожежі було пошкоджено меблі, побутову техніку, особисті речі, віконну раму та балкон. Також, пошкоджено балкон та кондиціонер поверхом вище. Також, повідомляється, що ніхто не постраждав.

“На місці події працювало 6 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та близько 26 осіб особового складу Головного управління”, — зазначається в повідомленні.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

Нагадаємо, у Київській області пожежа забрала життя двох маленьких дітей.

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