В Киеве этой ночью горела многоэтажка
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. В Киеве произошел пожар в квартире на 7-м этаже 9-ти этажного жилого дома. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве.
Так, сообщение о пожаре в многоэтажке на проспекте Оболонском, 16 б поступило 3 августа в 00:00.
“По прибытию на место происшествия первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что пожар возник в комнате с распространением огня на балкон квартиры этажом выше. Уже в 00:26 пожар был локализован, а в 00:39 — ликвидирован”, — говорится в сообщении.
В результате пожара были повреждены мебель, бытовая техника, личные вещи, оконная рама и балкон. Также, повреждены балкон и кондиционер этажом выше. Также, сообщается, что никто не пострадал.
“На месте происшествия работало 6 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 26 человек личного состава Главного управления”, — отмечается в сообщении.
Причина возникновения пожара устанавливается.
Напомним, в Киевской области пожар унес жизни двух маленьких детей.