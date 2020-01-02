В Кропивницком мужчина взорвал гранату и погиб

По предварительной информации, бывший АТОвец (мужчина 1962 года рождения) во время ссоры с женой подорвал гранату РГД-5. Мужчина погиб на месте, а женщину с травмами госпитализировали в больницу.

Предварительно установлено, что погибший находился в состоянии алкогольного опьянения.

Начато досудебное расследование.

Напомним, в Херсонской области фермеру подбросили гранату.