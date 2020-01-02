В Кропивницком мужчина взорвал гранату и погиб
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. В Кропивницком накануне Нового года мужчина взорвал гранату, от чего погиб. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
По предварительной информации, бывший АТОвец (мужчина 1962 года рождения) во время ссоры с женой подорвал гранату РГД-5. Мужчина погиб на месте, а женщину с травмами госпитализировали в больницу.
Предварительно установлено, что погибший находился в состоянии алкогольного опьянения.
Начато досудебное расследование.
Напомним, в Херсонской области фермеру подбросили гранату.