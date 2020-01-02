У Кропивницькому чоловік підірвав гранату та загинув
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. У Кропивницькому напередодні Нового року чоловік підірвав гранату, від чого загинув. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
За попередньою інформацією, колишній АТОвець (чоловік 1962 року народження) під час сварки з дружиною підірвав гранату РГД-5. Чоловік загинув на місці, а жінку з травмами госпіталізовано до лікарні.
Попередньо встановлено, що загиблий перебував у стані алкогольного сп’яніння.
Розпочато досудове розслідування.
Нагадаємо, на Херсонщині фермеру підкинули гранату.