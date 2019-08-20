В Кривом Роге задержали банду за кражу 1,5 млн грн с банковских карточек
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. В Кривом Роге правоохранители прекратили деятельность группы, подозреваемой в краже денег с банковских счетов украинцев. Об этом УНН сообщили в пресслужбе Департамента киберполиции Нацполиции Украины.
"Сотрудники Приднепровского управления киберполиции совместно с детективами полиции Днепропетровской области, под процессуальным руководством прокуратуры Днепропетровской области, разоблачили участников преступной группы в похищении средств с банковских счетов граждан Украины. Обычно это были учителя, работники медучреждений, разнорабочие, потому в своих схемах использовали именно их зарплатные карты", - говорится в сообщении.
Как сообщили правоохранители, в состав группы входило четверо жителей Кривого Рога. Организатором была 40-летняя женщина, которая создала всю преступную схему и координировала действия исполнителей.
По ее схеме, все факты похищения средств были связаны с деактивацией работы SIM-карты финансового номера клиентов банка. Персональные данные граждан для создания дубликата SIM-карты злоумышленники выбирали преимущественно из социальных сетей (фамилия, имя, дата рождения, близкие контакты, телефон и т.д.).
Имея всю необходимую информацию, сообщники создавали дубликаты, с помощью которых и получали доступ к банковским счетам пострадавших. А система удаленного управления счетами предоставляла им разрешение на проведение банковских операций без ведома владельцев.
По предварительным данным, преступными действиями группы нанесен ущерб около 1,5 миллиона гривен. Большую часть полученных денег злоумышленники проигрывали в различных онлайн казино и на спортивных ставках.
Для удобства и быстрой координации действий, они даже арендовали офис в г. Кривой Рог. Позже, в офисе, квартире участников группы и их автомобилях полицейские провели одновременно восемь обысков. Изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, более тысячи дубликатов SIM-карт, около сотни банковских карточек, оружие и черновые записи.
Следователи квалифицировали событие по ч. 4 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Двух подозреваемых задержали. Им избран мера пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога. Решается вопрос об объявлении подозрения их сообщникам.
Напомним, жителя города Черкассы разоблачили в использовании похищенных баз данных для онлайн-покупок.