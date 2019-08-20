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У Кривому Розі затримали банду за викрадення 1,5 млн грн з банківських карток

У Кривому Розі затримали банду за викрадення 1,5 млн грн з банківських карток

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. У Кривому Розі правоохоронці припинили діяльність групи, що підозрюється у викраденні грошей з банківських рахунків українців. Про це УНН повідомили у пресслужбі Департаменту кіберполіції Нацполіції України.

"Працівники Придніпровського управління кіберполіції спільно з детективами поліції Дніпропетровщини, за процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області, викрили учасників злочинної групи у викраденні коштів з банківських рахунків громадян України. Зазвичай це були вчителі, працівники медзакладів, різноробочі, бо у своїх схемах використовували саме їх зарплатні картки", - йдеться в повідомленні.

Як повідомили правоохоронці, до складу групи входило четверо жителів Кривого Рогу. Організатором була 40-річна жінка, яка створила всю злочинну схему та координувала дії виконавців.

За її схемою, усі факти викрадення коштів були пов'язані із деактивацією роботи SIM-картки фінансового номеру клієнтів банку. Персональні дані громадян для створення дублікату SIM-картки зловмисники вибирали переважно з соціальних мереж (прізвище, ім’я, дата народження, близькі контакти, телефон тощо).

Маючи усю необхідну інформацію, спільники створювали дублікати, за допомогою яких і отримували доступ до банківських рахунків потерпілих. А система віддаленого управління рахунками надавала їм дозвіл на проведення банківських операцій без відома власників.

За попередніми даними, злочинними діями групи спричинено збитків близько 1,5 мільйона гривень. Більшу частину отриманих грошей зловмисники програвали в різноманітних онлайн-казино та на спортивних ставках.

Для зручності та швидкої координації дій вони навіть орендували офіс у м. Кривий Ріг. Пізніше в офісі, помешканні учасників групи та їх автомобілях поліцейські провели одночасно вісім обшуків. Вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, більше тисячі дублікатів SIM-карток, близько сотні банківських карток, зброю та чорнові записи.

Слідчі кваліфікували подію за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Двох підозрюваних затримано. Їм обрано запобіжний захід у вигляді арешту із можливістю внесення застави. Вирішується питання щодо оголошення підозри їх спільникам.

Нагадаємо, жителя міста Черкаси викрили у використанні викрадених баз даних для здійснення онлайн-покупок.

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