В Крыму проходят обыски по делу "Хизб ут-Тахрир"

Относительно старшей дочери Муслима Алиева Гульсум уже составлен протокол. Ее обвиняют по статье 282 УК России (разжигание межнациональной розни).



Активисты сообщают, что у всей семьи изъяли телефоны и технику.

По словам юриста Лили Гемеджи идут оперативно-розыскные мероприятия в ходе доследственной проверки. Постановление об обысках вынесено судьей Алуштинского суда Изотенко.



На место прибыл адвокат Эдем Семедляев, но его не пускают в дом, где проходят следственные мероприятия.

Также известно, что у младшего сына Сейдали Алиева поднялась температура. Соседи и родственники вызвали карету скорой помощи.

23 мая в Ростове-на-Дону Северо-Кавказский окружной военный суд на три месяца продлил срок содержания под стражей шести фигурантам ялтинской "дела Хизб ут-Тахрир".



В феврале-апреле 2016 года в Ялте задержали Арсена Джеппарова, Рефата Алимова, Эмир-Усеина Куку, Муслима Алиева, Инвера Бекирова и Вадима Сирука. Их обвиняют в причастности к запрещенной в России исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир".



Как сообщал УНН, по словам адвоката Эмиля Курбединова, обвиняемых по делу "Хизб ут-Тахрир" этапируют в Ростов-на-Дону через Краснодар.