У Криму проходять обшуки у справі "Хізб ут-Тахрір"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Російські силовики в селі Верхня Кутузовка проводять обшук у будинку фігуранта ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір" Мусліма Алієва. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення "Кримської солідарності" у Facebook.
Відносно старшої дочки Мусліма Алієва Гульсум вже складено протокол. Її звинувачують за статтею 282 КК Росії (розпалювання міжнаціональної ворожнечі).
Активісти повідомляють, що у всієї родини вилучили телефони та техніку.
За словами юриста Лілі Гемеджі йдуть оперативно-розшукові заходи в ході дослідчої перевірки. Постанова про обшуки винесена суддею Алуштинського суду Ізотенко.
На місце прибув адвокат Едем Семедляев, але його не пускають в будинок, де зараз проходять слідчі заходи.
Також відомо, що у наймолодшого сина Сейдалі Алієва піднялася температура. Сусіди і родичі викликали карету швидкої допомоги.
23 травня у Ростові-на-Дону Північно-Кавказький окружний військовий суд на три місяці продовжив термін тримання під вартою шістьом фігурантам ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір".
У лютому-квітні 2016 року в Ялті затримали Арсена Джеппарова, Рефата Алімова, Емір-Усеїна Куку, Мусліма Алієва, Інвера Бекірова і Вадима Сірука. Їх звинувачують у причетності до забороненої в Росії ісламської політичної організації "Хізб ут-Тахрір".
Як повідомляв УНН, за словами адвоката Еміля Курбедінова, обвинувачених у справі “Хізб ут-Тахрір” етапують в Ростов-на-Дону через Краснодар.