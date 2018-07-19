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У Криму проходять обшуки у справі "Хізб ут-Тахрір"

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 липня. УНН. Російські силовики в селі Верхня Кутузовка проводять обшук у будинку фігуранта ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір" Мусліма Алієва. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення "Кримської солідарності" у Facebook.

Відносно старшої дочки Мусліма Алієва Гульсум вже складено протокол. Її звинувачують за статтею 282 КК Росії (розпалювання міжнаціональної ворожнечі).

Активісти повідомляють, що у всієї родини вилучили телефони та техніку.

За словами юриста Лілі Гемеджі йдуть оперативно-розшукові заходи в ході дослідчої перевірки. Постанова про обшуки винесена суддею Алуштинського суду Ізотенко.

На місце прибув адвокат Едем Семедляев, але його не пускають в будинок, де зараз проходять слідчі заходи.

Також відомо, що у наймолодшого сина Сейдалі Алієва піднялася температура. Сусіди і родичі викликали карету швидкої допомоги.

23 травня у Ростові-на-Дону Північно-Кавказький окружний військовий суд на три місяці продовжив термін тримання під вартою шістьом фігурантам ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір".

У лютому-квітні 2016 року в Ялті затримали Арсена Джеппарова, Рефата Алімова, Емір-Усеїна Куку, Мусліма Алієва, Інвера Бекірова і Вадима Сірука. Їх звинувачують у причетності до забороненої в Росії ісламської політичної організації "Хізб ут-Тахрір".

Як повідомляв УНН, за словами адвоката Еміля Курбедінова, обвинувачених у справі “Хізб ут-Тахрір” етапують в Ростов-на-Дону через Краснодар.

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