В Крыму не собираются отменять запрет Меджлиса, несмотря на решение суда ООН

"Меджлис запрещен из-за экстремистской деятельности, поэтому решение суда пересматриваться не будет. Обратного хода нет. Мы не пойдем на то, чтобы под давлением извне разрешить деятельность организации, дискредитированной своими лидерами, которые заняли враждебную позицию относительно крымчан", - заявил он.

По его словам, крымские татары имеют возможность создавать различные общественные структуры, чтобы отстаивать и продвигать свои интересы.

Напомним, Международный суд ООН обязал РФ воздержаться от ограничений Меджлиса.



