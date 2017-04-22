У Криму не збираються скасовувати заборону Меджлісу попри рішення суду ООН

"Меджліс заборонений через екстремістську діяльність, тому рішення суду переглядатися не буде. Зворотнього ходу немає. Ми не підемо на те, щоб під тиском ззовні дозволити діяльність організації, яка дискредитована своїми лідерами, які посіли ворожу позицію щодо кримчан", — заявив він.

За його словами, кримські татари мають можливість створювати різні громадські структури, аби відстоювати і просувати свої інтереси.

Нагадаємо, Міжнародний суд ООН зобов’язав РФ утриматися від обмежень Меджлісу.



