У Криму не збираються скасовувати заборону Меджлісу попри рішення суду ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Представник кримської окупаційної влади Заур Смірнов заявив, що рішення про заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу на півострові переглядатися не буде, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
"Меджліс заборонений через екстремістську діяльність, тому рішення суду переглядатися не буде. Зворотнього ходу немає. Ми не підемо на те, щоб під тиском ззовні дозволити діяльність організації, яка дискредитована своїми лідерами, які посіли ворожу позицію щодо кримчан", — заявив він.
За його словами, кримські татари мають можливість створювати різні громадські структури, аби відстоювати і просувати свої інтереси.
Нагадаємо, Міжнародний суд ООН зобов’язав РФ утриматися від обмежень Меджлісу.