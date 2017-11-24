В Кремле отказались комментировать побег Плотницкого в Москву

Песков подчеркнул, что в Кремле по-прежнему не считают нужным комментировать ситуацию с Плотницким и "ЛНР".

"Альтернативы минским договоренностям нет, и Россия сохраняет свою приверженность той подписи, которую под этими договоренностями поставил президент Путин", — сказал Песков, отвечая на вопрос, знают ли в Кремле о визите Плотницкого и как он может повлиять на реализацию минских договоренностей.

Напомним, главарь "ЛНР" И.Плотницкий прибыл в Москву.