В Кремле отказались комментировать побег Плотницкого в Москву
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Вопрос о приезде в Москву главы "Луганской народной республики" Игоря Плотницкого не относится к компетенции Кремля, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
Песков подчеркнул, что в Кремле по-прежнему не считают нужным комментировать ситуацию с Плотницким и "ЛНР".
"Альтернативы минским договоренностям нет, и Россия сохраняет свою приверженность той подписи, которую под этими договоренностями поставил президент Путин", — сказал Песков, отвечая на вопрос, знают ли в Кремле о визите Плотницкого и как он может повлиять на реализацию минских договоренностей.
Напомним, главарь "ЛНР" И.Плотницкий прибыл в Москву.