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У Кремлі відмовилися коментувати втечу Плотницького до Москви

У Кремлі відмовилися коментувати втечу Плотницького до Москви

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Питання про приїзд до Москви глави "Луганської народної республіки" Ігоря Плотницького не відноситься до компетенції Кремля, заявив журналістам прес-секретар президента Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на РІА Новини.

Пєсков підкреслив, що в Кремлі як і раніше не вважають за потрібне коментувати ситуацію з Плотницьким і "ЛНР".

"Альтернативи мінським домовленостями немає, і Росія зберігає свою прихильність до тієї підписи, яку під цими домовленостями поставив президент Путін", - сказав Пєсков, відповідаючи на питання, чи знають в Кремлі про візит Плотницького і як він може вплинути на реалізацію мінських домовленостей.

Нагадаємо, ватажок "ЛНР" І.Плотніцкій прибув до Москви.

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