У Кремлі відмовилися коментувати втечу Плотницького до Москви

Пєсков підкреслив, що в Кремлі як і раніше не вважають за потрібне коментувати ситуацію з Плотницьким і "ЛНР".

"Альтернативи мінським домовленостями немає, і Росія зберігає свою прихильність до тієї підписи, яку під цими домовленостями поставив президент Путін", - сказав Пєсков, відповідаючи на питання, чи знають в Кремлі про візит Плотницького і як він може вплинути на реалізацію мінських домовленостей.

Нагадаємо, ватажок "ЛНР" І.Плотніцкій прибув до Москви.