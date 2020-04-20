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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 11953 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 17740 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 27513 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 56730 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 96600 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 104462 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130232 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130064 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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В кременчугской больнице, где произошла вспышка COVID-19, обнаружили еще один случай коронавируса

В кременчугской больнице, где произошла вспышка COVID-19, обнаружили еще один случай коронавируса

Киев  •  УНН

 • 21900 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. В воскресенье был лабораторно подтвержден еще один случай COVID-19 в Кременчуге. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу главы города Виталия Малецкого в Facebook.

По информации мэра, это женщина 56 лет, которая находится на лечении в Кременчугской центральной районной больницы, где выявлена вспышка коронавирусной инфекции. Проживает она в районе Первой Занасыпи.

На лечении в инфекционном отделении ЛИЛ "Кременчугская" находятся 10 пациентов с коронавирусной болезнью. Состояние одного из них врачи оценивают как тяжелое. Другие - в удовлетворительном состоянии. Еще двое пациентов с COVID-19 лечатся в Кременчугской центральной районной больнице.

Всего коронавирусом в городе заболели 20 человек, 7 уже выздоровели, один человек умер.

Напомним, в Украине зафиксировано 5449 больных COVID-19, из них 61 - в Полтавской области.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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