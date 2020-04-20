В кременчугской больнице, где произошла вспышка COVID-19, обнаружили еще один случай коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. В воскресенье был лабораторно подтвержден еще один случай COVID-19 в Кременчуге. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу главы города Виталия Малецкого в Facebook.
По информации мэра, это женщина 56 лет, которая находится на лечении в Кременчугской центральной районной больницы, где выявлена вспышка коронавирусной инфекции. Проживает она в районе Первой Занасыпи.
На лечении в инфекционном отделении ЛИЛ "Кременчугская" находятся 10 пациентов с коронавирусной болезнью. Состояние одного из них врачи оценивают как тяжелое. Другие - в удовлетворительном состоянии. Еще двое пациентов с COVID-19 лечатся в Кременчугской центральной районной больнице.
Всего коронавирусом в городе заболели 20 человек, 7 уже выздоровели, один человек умер.
Напомним, в Украине зафиксировано 5449 больных COVID-19, из них 61 - в Полтавской области.