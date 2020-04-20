У кременчуцькій лікарні, де стався спалах COVID-19, виявили ще один випадок коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. У неділю був лабораторно підтверджений ще один випадок COVID-19 в Кременчуці. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку голови міста Віталія Малецького у Facebook.
За інформацією мера, це жінка 56 років, яка перебуває на лікуванні в Кременчуцькій центральній районній лікарні, де виявлено спалах коронавірусної інфекції. Проживає вона в районі Першого Занасипу.
На лікуванні в інфекційному відділенні ЛІЛ "Кременчуцька" перебувають 10 пацієнтів з коронавірусною хворобою. Стан одного з них лікарі оцінюють як тяжкий. Інші - в задовільному стані. Ще двоє пацієнтів з COVID-19 лікуються в Кременчуцькій центральній районній лікарні.
Всього на коронавірус в місті захворіли 20 осіб, 7 уже одужали, одна людина померла.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано 5449 хворих на COVID-19, з них 61 - на Полтавщині.